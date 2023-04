Kui ligi 50-eurose poekorvi puhul tuleb 2024. aastal käibemaksu maksta toorelt 1 euro rohkem, siis kallimate ostude puhul on juba vahe silmaga märgata. Kui osta täna otse salongist uus 26 900-eurone Škoda, on käibemaksu osa sellest hinnast 5 380 eurot. Uue maksuseaduse kohaselt oleks see aga 5 918 eurot, mis on 500 eurot rohkem kui tänastes tingimustes.