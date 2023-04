Rendi vaikuseruum oma kontorisse!

Soodne lahendus

Vaikuseruum on asendamatu igas töökeskkonnas, aga siiani on see auto hinnaga võrreldav investeering olnud kättesaadav vaid valitutele. Silen Rent annab esmakordselt maailmas sulle võimaluse tuua vaikus oma kontorisse hinnaga alates 169 € kuus. Sina üksnes valid millised vaikuseruumid, mitu tükki ja kui kauaks. Nii lihtne see ongi!