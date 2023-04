Valitsussektori eelarvepuudujääk ulatus 2023. aasta veebruari lõpuks 0,4%ni aastasest SKPst

Keskvalitsus oli jaanuari lõpus 143 miljoni euro suuruses eelarvepuudujäägis, mis oli aasta varasemaga võrreldes siiski 100 miljoni võrra väiksem tänu 17,7%lisele maksude kasvule, mis ületas kulude kasvu. Oodatust enam laekus juriidilise isiku tulumaksu erasektori jaotatud kasumitelt, mida on 40,5% enam kui aasta varem. Palgafondi kiirenenud kasv kergitas füüsilise isiku tulumaksu laekumist 45,5% ja sotsiaalmaksu laekumist 12,5%. Käibemaksu tasumine suurenes esimese kahe kuuga 11%. Aktsiiside tasumine on aasta alguses aga 2,9% vähenenud, mis on tingitud diislikütuse ja maagaasi tarbimise vähenemisest. Samuti laekus 2022. aasta algusega võrreldes vähem ka tulusid varade müügist (-10,4mln) ning riigilõivudest (-1,5mln).