100 päikesejaama hakkavad varustama Telia mobiilimaste taastuvenergiaga

Taastuvenergia kasutamisel on olnud Telia tegevuse juures juba alates 2016. aastast kandev roll ning see on aidanud ettevõttel liikuda enda poolt seatud ambitsioonikate keskkonnaeesmärkide täitmise suunas.



„Kogu Telia Company grupp – sh Telia Eesti - on seadnud endale eesmärgiks muuta oma tegevus nii CO2 emissiooni kui jäätmevabaks. Ambitsioonikate eesmärkideni on plaan jõuda läbi vastutustundliku digitaliseerimise, kaasates sellesse ka kõiki oma töötajaid, partnereid ja hankijaid. Taastuvenergia kasutamine on üks väga hea näide, kuidas me seatud eesmärkide täitmise suunas liigume,“ lisas Telia juht Holger Haljand.