Jaeketid planeeritavast aktsiisitõusust: see soodustab alkoholiturismi naaberriikidesse

Tubakaaktsiis on seni tõusnud 2018. aastal seatud tempos, nüüd kujundatakse järgmise viie aasta tempo, sõnas Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski. Ta lisas, et ootus on, et tubakaaktsiisi tõus jätkub senises tempos. „2019. aasta juulist langetati õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid 25 protsenti, sellele eelnes ulatuslik ostude kandumine lõunanaabrite juurde,“ selgitas Veski. Mahuline müük langes ca kümnendiku, tarbimine mitte.