FOTO | Eesti Parim Teenindaja 2023 on Andrus Punt Tartust. Kes olid teised edukad?

Konkursil osales sel aastal pea nelisada teenindajat üle Eesti. Osalejatel tuli esimeses voorus lahendada 75-st küsimusest koosnev test, mis hõlmas endas nii mälu, suhtlemisoskusi kui tarbijakaitse seaduse tundmist puudutavaid teemasid.

Osalejate sooritust hindasid kokku kümme teenindusguru erinevatest Eesti ettevõtetest. Viieliikmeline žürii hindas teist vooru, mis toimus veebis ja viieliikmeline žürii uues koosseisus hindas ka Tallinnas toimunud superfinaali.

Teises voorus tutvustasid 100 teenindajat end Zoomi kaudu ja vastasid žüriiliikmete küsimustele. Veebivoorus hindasid osalejate sooritusi Olga Einasto Tartu Ülikooli Raamatukogust, Eleriin Palm Põldma Kaubanduse AS-st, Merit Ausmeel Telia Eesti AS-st, Veiko Reimand Tele2 Eesti AS-st ja konkursi projektijuht Tairi Leis Eva Boutique OÜ-st.

Superfinaali hindasid Merli Viks Rakvere Aqva Hotel & Spa-st, Julia Estreich Telia Eesti AS-st, Kristine Müürsepp Põldma Kaubanduse AS-st, Ivika Kook Tradehouse Ilukaubamajast ja Siim Lääts Tele2 Eesti AS-st.

Staažikas žüriiliige Merli Viks kommenteeris konkurssi alljärgnevalt: „Iga aastaga on teeninduse ja teenindajate tase ainult tõusnud. On tunda, et teenindajad on avatud ja vabad.“

Züriiliikmetele oli keeruline mitmete imeliste teenindajate hulgast oma lemmikut valida ja Ivika Kook sõnas superfinaali tulemuste selgudes: „Teenindajate tase on tõesti väga kõrge. Noortel inimestel on seda loomingulisust, mida teenindustöös vaja on.“

„Meil kõigil on konkursi finalistidelt palju õppida just hoiakute osas teeninduses. Kui igas ettevõttes oleksid just sellised töötajad, oleks Eesti parem koht, kus elada,“ märkis Julia Estreich.