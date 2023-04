SUUR ÜLEVAADE | Vallad ja linnad avaldavad, milline on nende nägemus kohalike maksude kehtestamise üle

Oma sõnavõtuga juhib Liitmäe tähelepanu sellele, et riik tekitab planeeritavate maksumuudatustega nii inimestele kui ka ettevõtjate rahakotile lisakoormuse. Omavalitsuste poolt inimestele täiendava koorma ladumine - eriti maapiirkondades, kus inimestel on madalamad sissetulekud - on „vägagi“ keeruline. Ta lisas, et paljudes maapiirkondades uute maksude kehtestamine võiks kaasa tuua uued mured nagu näiteks toimetulekuraskused.

Muhu vallavanema Raido Liitmäe sõnul on esimene emotsioon samuti vastuoluline. „Vägisi jääb tunne, et riik lükkab sujuvalt omavalitsuste tulubaasi tõstmise omavalitsuste õlgadele - hea on ebapopulaarsete otsuste tegemine ja vastutus endalt ära lükata,“ kommenteeris ta.

Uus valitsus kavatseb kirjutada koalitsioonileppesse maksumuudatuse, mis annaks kohalikele omavalitsustele võimaluse omaenda makse kehtestada. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart oli valitsuse otsuses skeptiline. Tema arvates otsustas riik koorida nii palju kui võimalik ja siis ütles omavalitsustele, et nüüd koorige teie ka. „Praeguses olukorras kehtestada veel ka kohalikke makse, kui üldine maksukoormus hüppeliselt kasvab, ei ole eriti adekvaatne,“ tõdes ta antud intervjuus . Kuivõrd on Tallinn vaid üks osa Eestist, siis kuidas suhtuvad kohalike maksude kehtestamisesse teised vallad ja linnad?

Mitmed vallad on nõutud või vaikivad sootuks

„Ootame ära konkreetsed seadused ja otsustame siis, milliseid kohalikke makse milliste maksumääradega kehtestada,“ sõnas Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar.

Ka Tartu linn on seda meelt, et võimalikud maksumuudatused on ju alles arutelu all. Samas ei eitanud nad võimalike uute maksude tekkimist. „Kindlasti Tartu arutab tulevikus erinevaid võimalusi, kuid praegu on nendest vara rääkida,“ sõnas linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Hendrik Kuusk.

„Rae vallal on tavaks omada pikka plaani ning vaadata eelarve osas alati aastaid ette. Koalitsioonilepingu maksu-uudised on veel suhteliselt värsked ning vajavad selgelt pikemat analüüsi, mis kujul maksumuudatused meie valda rahaliselt mõjutavad ning millisel moel eelarvepositsioon sellega seoses muutub. Kui positsioon muutub selgelt negatiivseks, tuleb lisa rahastusallikate kaasamist kaaluda, hetkel on liiga vara kohaliku omavalitsuse maksuplaane teha,“ kommenteeris ka Rae valla abivallavanem Tanel Tammela.

Hiiumaa vallavalitsus teemat veel arutanud pole ega seisukohta kujundanud ei ole. Samamoodi ei ole makse arutanud ka Viimsi vald, kuid vallavanem Illar Lemetti hinnangul tuleks kohaliku maksu või maksude kehtestamine kõne alla üksnes siis, kui seda kasutataks mõne konkreetse investeeringu elluviimise jaoks rahaliste vahendite kogumiseks.



Saue vallal on olukorrale omapoolsed lahendused

Saue vallavanem Andres Laisk selgitab, et praegu kasutusel olnud kohalikud maksud moodustavad vähem kui 2% omavalitsuse tulubaasist ja seegi on suuremate linnade keskne. „Senistel kohalikel maksudel sisuliselt puudub finantsautonoomia suurendamise potentsiaal. Samas on Eesti omavalitsuste finantsautonoomialt järelejooksja rollis.“