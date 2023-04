Uute korterite ehitamine liigub vähenemise teed. Kahanenud uute korterite müügitempo ei luba uusiprojekte turule tuua, sest neid polekokku kuivanud nõudluse tõttukellelegimüüa. Nii läheb uusihooneid ehitusse järjest vähem. Kas see tähendab uute korterite turul taas peatset defitsiiti jahindade rallit? On see üldse probleem, kui uusi kortereid ei ehitata?