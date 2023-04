VÕRDLUS | Oleme mitu korda paremat palka teenivatele soomlastele hindadega järele jõudnud

Soome on Eesti jaoks nagu vanem õde või vend, kes alati kõrgemat palka teenib ja õnnelikumat elu elab (Soome on üks õnnelikumate elanikega riik maailmas). Soomes ringi käies nägin, et elu tundubki neil väga hästi. Helsingis on enamjaolt autod tänavatel uued. Inimesed näevad viisakad välja, tundub, et teenivad hästi. Tänavad on puhtad, autoteed sõitmiseks viisakad. Mõistan kohe, et riik on korralikult raha panustanud kvaliteetse taristu ehitusse.