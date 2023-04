FOTOD | Venemaal avas poe IKEA kloon. See tekitab vastakaid arvamusi

„Me ei ole IKEA, aga tahame olla nagu IKEA. Meil on oma kaubamärgid, aga jah, ka IKEA tooted,“ ütles Swed House’i tegevdirektor Mamedali Kasõmov. „Müüme neid ja 15–20% tooteid on IKEA originaalid. Keegi ei keela meil seda teha. Meie enda kaubamärkide järele on samuti suur nõudlus,“ lisas ta, viidates rahvast täis poele.

„Oleme IKEA-t viimasel ajal väga igatsenud. See uus pood on meeldiv algus,“ ütles Natalia. Oli aga neid, kes kurtsid, et IKEA klooni ruumid on liiga väikesed. „Kaupu ei tohiks lihtsalt üksteise otsa laduda. IKEA-l on toodete paigutamiseks ikkagi kindel viis. Sa võid vooditel lamada, mööblit proovida,“ ütles Johann. „Kui nad soovivad samaväärseks saada, siis on neil veel pikk tee minna,“ lisas ta.