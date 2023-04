Hüdrograafia hariduse uued horisondid ja võimalused

Me ei valmista aga ette mitte ainult merepõhja mõõdistajaid. Hüdrograafia all mõeldakse kõiki tegevusi, mis võimaldavad tagada ohutu laevaliikluse. Nende hulgas on laevateede projekteerimine, navigatsioonikaartide koostamine, navigatsioonimärkide haldamine.

Meretuulepargid tunduvad hüdrograafia mõttes samuti perspektiivse valdkonnana.

Me teame, et Eesti on seadnud eesmärgi saada aastaks 2030 50% oma elektrienergiast taastuvatest energiaallikatest, sealhulgas tuuleenergiast. Mitmel merealal käivad aktiivsed ettevalmistustööd tuuleparkide rajamiseks. Esiteks on Eestil pikk rannajoon ja suur avatud meri, kus on palju tuult. Teiseks on taastuvenergia tootmise suurendamine ja fossiilkütustest sõltuvuse vähendamine Eesti jaoks strateegiliselt oluline, kuna see aitab vähendada sõltuvust imporditud energiast ning suurendada energiavarustuskindlust. Kolmandaks aitab avamere tuuleparkide arendamine kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja keskkonnakaitsele