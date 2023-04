ÜLEVAADE | Kodulaen olemas, kuid tahad alustada üüriäriga? Pankade tingimused erinevad tuntavalt

Kinnisvara – nii nagu mitmed teised varaklassid – on läbi elamas põnevaid aegu. Maailma järjestikku tabanud kriisid on upperkuuti löönud näiliselt stabiilse majanduskeskkonna: korraga plussis euribor on andnud põntsu „odava“ laenu iseenesestmõistetavusele ning kõrged intressimäärad on mitmed investorid kõhklema pannud üüriäri kasumlikkuses. Siiski leidub tänagi neid, kes peavad heaks investeeringuks soetada mõni magalarajooni ühe- või kahetoaline korter, et siseneda üüriärisse. Piisava raha puudumisel tõttavad appi pangad. Seepärast uurisime, millised on hetkel erinevate krediidiasutuste tingimused laenu saamiseks.