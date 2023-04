Eesti suurim pitsakett võttis kasutusele korduvkasutatavad pitsakarbid

„Eestis on juba väga palju pitsasõpru, kuid Peetri Pizza müük kasvab igal aastal jätkuvalt – kui tunamullu müüsime rekordilised kaks miljonit pitsat, siis eelmisel aastal juba 2,2 miljonit pitsat. Arvestades, et ligi 70% meie pitsadest ostetakse kaasa, siis nii palju kulus ka ühekordseid pitsakarpe. See tähendab, et vajame keskkonna hüvanguks ühekordsele pitsakarbile korduvkasutatavat ja uuenduslikku asendust,“ ütles Peetri Pizza juht Marko Pleiats.

Peetri Pizza pakub Baltikumis ainsana klientidele võimalust pitsa tellida korduvkasutatava karbiga. Tegemist on vastupidavast ja 100% ümbertöödeldavast ülikvaliteetsest PP-materjalist, mis ei sisalda melamiini ega polükarbonaati. Saksamaal toodetud PIZZycle’i erilisi korduvkasutatavaid karpe pakuvad maailmas nüüdseks kümmekond pitsaketti ning sel aastal liitub keskkonnasõbraliku lahendusega ka maailma suurim pitsakett Domino’s.

Vastavates teadusuuringutes on esile toodud, et kui tavakarbiga püsib pitsa kvaliteetse ja soojana kuni 15 minutit, siis uuenduslikus korduvkasutatavas karbis pikeneb aeg 20 minutini. Kui klient kasutab karpi 11 korda, siis ta on juba oma jalajälje minimeerinud. Iga PIZZycle’i pitsakarpi saab samas kasutada sadu kordi, see peab hästi vastu pesule ning seeläbi on ühe karbiga võimalik vältida vähemalt 300-400 pappkarbi raiskamist.

„Tellisime karpe isegi juba juurde, sest esimene kogus läks kiiresti ringlusse,“ märkis Pleiats. „Korduvkasutatava karbi hind on 9,9 eurot, kuid lisaks saavad kõik Peetri Pizza uue karbi kasutajad pitsa 40 senti võrra soodsamalt. Ka üldiselt on kõige soodsam omale meelepärane pitsa või muu toit osta kas Peetri Pizzas kohapeal või läbi meie äpi või veebilehe. Meil on uus tellimisplatvorm, mille kasutaja teenib ka boonust ja iga 11. suur pitsa tuleb tasuta.“