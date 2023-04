Kuld on dollarites lähenemas rekordtasemele. Eelmise nädala neljapäeval saavutas kullaunts dollarites selle aasta kõrgeima taseme 2055,3 dollaril, mis teeb tõusuks aasta algusest 13%. Senine hinnarekord on 2069,40 dollarit. Kulda peetakse heaks instrumendiks väärtusehoidjana, ent millised on väljavaated hinnamuutusele ning kuidas võiks inflatsiooni aeglustumine tulevikus kujundada kullahinna kujunemist?