„Kiirelt kasvaval mängude turul on mobiiltelefonide mängudel eriti suur potentsiaal ning see on olnud Sega pikaajaline eesmärk laieneda selles sektoris,“ sõnas Jaapani mängufirma Sega Sammy tegevjuht Haruki Satomi tehingut kommenteerides .

Kui eile kirjutas Wall Street Journal, et hind võib ulatuda 900 miljoni euroni, siis täna avaldas Rovio, et summa on siiski oluliselt väiksem. Sega pakkumine on 706 miljonit eurot ehk 9,25 eurot aktsia kohta.