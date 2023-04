Amservi tegevjuht: tänased autoostjad peaksid arvestama auto kasutusajaks 3–4 aastat

Autoturul valitseb suhteliselt ettearvamatu ehk siis ennustamatu olukord. Tundub, et Eesti autoturu numbrid näitavad väikest kasvu, kuid suures osas on see seotud sellega, et sõidujagamisfirmad soetavad autosid, mis seejärel liiguvad Eestist välja. Siiski on märgata, et mõned automargid on müüki kasvatanud, kuna erinevad tarneprobleemid on lahenenud või lahenemas.

Tarbija on muutunud kindlasti ettevaatlikuks ning viimastel kuudel on rohkem neid, kes autoostu edasi tulevikku on lükanud. Uusi tellimusi pole viimase paari kuu jooksul palju tulnud. Kliendid, kes autosid täna kätte saavad, tellisid need umbes kuus kuud tagasi.

Täna on üldse keeruline olukord, sest uus valitsus on välja hõiganud, et alates 2024. aasta 1. juulist hakkab kehtima automaks, kuid milline see maksusüsteem saab olema ja mis autosid maksustama hakatakse, on teadmata. Suures piires peab tänane autoostja arvestama sellega, et populaarsemaid mudeleid ostes tuleb autot oodata 3–6 kuud. Isegi ilma maksuta jätkavad autode hinnad tõusu 8–10 protsenti aastas. See on tingitud toorme ja detailide hinnatõusust, liisinguintressid on kahjuks kõrged ja neid kompenseerivad vaid üksikud autotootjad erikampaaniatega. Tänased autoostjad peaksid arvestama auto kasutusajaks 3–4 aastat, kuna suure tõenäosusega on just 2028–2030 need aastad, kus mitmed autotootjad tulevad välja uue põlvkonna elektri- või muu süsinikneutraalse tehnoloogiaga, mis on kindlasti kaasaegsem ja soodsam.