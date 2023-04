Kohalikud investorid julgeksid investeerida eelkõige Baltikumi

Miks just kohalikud aktsiad? Kodubörsi eelistatakse tavapäraselt seepärast, et turg, ettevõtted ja brändid on tuttavad, riskid tunduvad seepärast väiksemad ning barjäärid on investeerimiseks madalamad. Kui Balti turgudele saab investeerida suurimate teenusepakkujate juures tasuta või madala tasuga, siis välisturgude teenustasud on kallimad. Kalduvus investeerida suuresti koduturule võib teisalt viia liigselt ühele turule kontsentreeritud portfellini.