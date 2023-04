Maailma suurim jaekett Walmart sulgeb USA suurlinnas pooled oma kauplustest

Kauplused on Walmartile tootnud kümneid miljoneid dollareid kahjumeid aastas ning sh on kahjum viie aastaga kahekordistunud. Ettevõtte sõnul proovisid nad kaupluste arendamiseks mitmeid strateegiaid ja investeerisid linna kokku sadu miljoneid dollareid.

Walmart ei ole ainus kett, mis sulgemisest teatab. Eelmisel aastal teatas Starbucks, et kavatseb turvalisuse põhjustel sulgeda 16 kohvikut üle kogu riigi. Kettide otsused on tekitanud muret, et riigi meetmed kaubandussektori teenuste edendamiseks ei ole vähemkindlustatud elurajoonides piisavalt tõhusad.