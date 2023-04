Modera aktsiate pakkumine märgiti täis, kuid maksimumeesmärgist jäi natuke puudu

„Pakkumise ülemärkimine praeguses ebakindlas majanduslikus olukorras kinnitab, et oleme õigel teel. Autotööstuse digitaliseerimine ja uute IT lahenduste turule toomine on hädavajalik ning võimaldab turuosalistel saavutada olulist kokkuhoidu ja tõsta efektiivsust. Uute investorite toetus võimaldab Moderal lükata kõrgem käik sisse ja asuda realiseerima arendus- ja laiendusplaane esialgselt kavandatust suuremas mahus,“ kommenteeris Modera juhatuse liige Raido Toonekurg börsiteates.