Majandusteadlased arvavad: Euroopa Keskpanga intressimäärade tipp saabub tänavu juulis

5.-13. aprillini läbiviidud uuringust selgub, et järgneval kolmel kuul - mai, juuni ja juuli - peaks Euroopa Keskpank iga kuu tõstma intressimäära 0,25% võrra. See tähendab, et juuliks peaks hoiusintress küündima 3,75%-ni. Alates juulist peaks määr aasta lõpuni paigale jääma.

Möödunud nädala Rahvusvahelise Valuutafondi kohtumisel tõdesid mitmed ametnikud peaaegu üksmeelselt, et 4. mail tuleks intressimäärasid veelgi tõsta, kuigi tõstmise sammu suurus on siiani arutelu all. Uudistoimetuse Leta sõnul võib olla täiesti tõenäoline, et sammu suurust vähendatakse nõnda, et tõus ei ole mitte 50 baaspunkti, vaid 25.

Keskpanga presidendi Christine Lagarde tõdes pühapäeval, et segadus finantssektoris võib aidata keskpanka laenutingimuste karmistamisel.

Euroala inflatsioon on sel aastal märkimisväärselt aeglustunud, kuid see on endiselt üle kolme korra kõrgem kui Euroopa Keskpanga 2% eesmärk.