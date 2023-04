Miks avada oma ettevõttele krediidiliin

Võimalus paindlikult reageerida

Arvelduskrediidiga sarnanev krediidiliin annab ettevõttele kindluse, et vajalik rahaline tagavara on kogu aeg käeulatuses ja alati olemas.

Krediidiliin võimaldab sul paindlikult reageerida, kui soovid hankida oma ettevõttele suuremaid kaubavarusid või kasutada ära mõnda head ärivõimalust.

Paljudes ärivaldkondades on pikad maksetähtajad. Kui ettevõttel puudub rahapuhver, on krediidiliin hea võimalus, et oma rahavoogusid kuude lõikes paremini hajutada.

Kui ettevõtte vabad vahendid on mõne projekti all kinni või nõudlus sinu toodete või teenuste järele peaks ootamatult kukkuma, siis aitab krediidiliin sul jalul püsida, et saaksid oma kohustused tasutud ja töötajatele palgad välja makstud.

Üks limiit terveks aastaks

Krediidiliini limiit ettevõttele võib olla vahemikus 25 000 – 2 000 000 eurot. Leping sõlmitakse üheks aastaks, mille järel tuleb raha kasutusse võtmiseks teha avaldus.

Avalduse alusel väljavõetav summa võib olla minimaalselt 10 000 eurot ja väljamakseid on võimalik teha kuni kaks korda kuus.

Krediidiliin aitab kiiremini otsuseid ellu viia

Äris tuleb sageli kiirelt otsustada. Et headest võimalustest mitte ilma jääda, saad krediidiliiniga kiiremini oma plaanid teoks teha.

Kui tavaliselt tuleb igale projektile ja äriplaanile teha eraldi laenutaotlus, siis krediidiliin annab sinu käsutusse kindla summa, mida saad kasutada ka mitme erineva tegevuse jaoks.

Laenulimiiti saab kasutada korduvalt

Lepinguperioodi jooksul tuleb sul krediidilimiidi kasutamata osalt maksta vaid kohustistasu ja intressi kasutuselevõetud summalt.

Krediidilimiidi tagasimakseid saad teha igal ajal ja soovi korral ka osade kaupa. Laenulimiiti võib kasutusse võtta korduvalt.

Millised on krediidiliini suurimad eelised

Hüpoteeklaenu müügiosakonna juht Lea Maarand toob välja, et krediidiliin sobib lühiajalisteks investeeringuteks.