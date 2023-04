Fortumi tegevjuhile määrati kopsakas boonus. Riik: see oleks vastuolus kriisirahastuse tingimustega

Fortumi aastakoosolekul edastas riigi negatiivse seisukoha palgaküsimuse suhtes läbirääkimisi pidanud ametnik Jukka-Pekka Ohtola. Soome Euroopa asjade minister Tytti Tuppurainen sõnas, et riigi arvates ei vastanud Fortumi 2022. aasta tasustamissuuniste teatavad punktid nende ootustele. Tuppuraiseni sõnul kasutab omanik oma võimu üldkoosolekul. „Palgaküsimust arutatakse uues juhatuses,“ lisas ta. „Eeldame, et ettevõte arvestab aktsionäride seisukohtadega.“

Valitsus ei mõista selle pikaajalise mõõtmisperioodi põhjendust ja tõlgendust, perioodi on muudetud nii, et 2022. ja 2023. aasta mõju ettevõtte aktsia väärtusele ei võetaks üldse arvesse,“ kommenteeris Ohtola. Tema sõnul juhtis ta riigiettevõtte tähelepanu sellele küsimusele pärast tasustamisaruande läbivaatamist.

Ettevõtte rahastamiskokkuleppe tingimused on ranged. Sildfinantseerimislepingu tingimuste kohaselt ei maksta Fortumi juhtkonna liikmetele aktsia- või tulemustasusid, mis laekuvad 2022. ja 2023. aasta tulemuste põhjal. Samuti ei suurendata 2022. ja 2023. aastal juhatuse liikmete tasusid.



Vastavalt töötasude aruandele on Fortumi tegevjuhi kogutöötasu möödunud aasta eest 2,7 miljonit eurot, mis sisaldab palka, preemiat ja lisapensioni. Fikseeritud kuupalga suurus on Rauramol 125 000 eurot.



Eelmisel sügisel pidi Fortum kasutama 2,35 miljardi euro suurust sildlaenu riigilt, et tagada likviidsus olukorras, kus elektri hind ja tagatiste vajadus kasvasid järsult. Fortum kandis umbes 6 miljardi euro suuruse kahjumi oma investeeringuga Saksa ettevõttesse Uniper.