Soome tuumajaam töötab ja päike paistab. Elektri hind aga tõuseb. Mis tingib kõrgema hinna?

Lühiajaliste hinnamuutuste taga on Eesti Energia turuanalüüsi strateegi Olavi Milleri sõnul enamasti tuuleolud. Nii ka täna. „Hommikused ja õhtused pisut kallimad tiputunnid on tingitud suuremast tarbimisest ning tavapärasest madalamast tuuletoodangust. Keskpäeval aitab hinda allapoole tuua päikesepaneelide toodang, kui on päikeseline ilm,“ lisas ta.