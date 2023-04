Soome tähistab energiaajaloo suursündmust muremõtetega

Olkiluoto kolmandast tuumareaktorist on Eesti meedias viimasel ajal väga palju kirjutatud. Euroopa üks viimaste aastate kallimaid ehitusprojekte on lõpuks valmis ja hakkas nädalavahetusel ametlikult elektrit tootma. 14 aastat ootust on läbi, kuid vahepeal on maailm oluliselt muutunud ja see teeb soomlasi samal ajal nii rõõmsaks kui ka murelikuks. Miks?

Soome elas pikki aastaid nii, et 20% vajaminevast energiast tuli välismaalt, suures osas Venemaalt. Ukraina sõda muutis taustsüsteemi täielikult ja Venemaa energiast tuli loobuda. Seega muutus Olkiluoto kolmas reaktor ülioluliseks, kuid eelmisel aastal takistasid selle avamist endiselt mitmesugused probleemid. Kuidagi ei suudetud tippkoormusel 1600 megavatti energiat tootvat jaama katsefaasist edasi viia. Olgu öeldud, et Eesti viimaste päevade tipptunni tarbimine jääb alla 1000 megavati. Soomes ulatub see 9500 megavati kanti. Just nii tähtis on uus reaktor. Kohalik võrguhaldur Fingrid usub, et see toodab elektrit vähemalt 60 järgmist aastat.