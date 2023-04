Poola ja Ungari teatasid Ukraina teravilja impordi keelustamisest. Euroopa Komisjon: ühepoolsed meetmed pole vastuvõetavad

„Oleme teadlikud Poola ja Ungari teatistest seoses Ukrainast pärit teravilja ja muude põllumajandustoodete impordikeeluga,“ ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja. „Oluline on rõhutada, et kaubanduspoliitika kuulub ELi ainupädevusse, ühepoolsed meetmed pole vastuvõetavad.“ Avalduses lisati, et praegusel keerulisel ajal on oluline kooskõlastada kõiki otsuseid ELis.

Poola valitsuse pressiesindaja ütles riiklikule uudisteagentuurile PAP, et valitsus on selles küsimuses Euroopa Komisjoniga pidevas kontaktis ning keeld oli võimalik julgeoleku tõttu. Ukraina põllumajandusminister Mykola Solsky märkis samuti, et ühepoolsed otsused on vastuvõetamatud. Ministeerium kinnitas, et Poola keeld on vastuolus kehtivate kahepoolsete ekspordilepingutega ning kutsus üles läbirääkimistele. Bulgaaria põllumajandusminister Javor Gechev on öelnud, et riik kaalub samuti Ukraina teravilja impordikeeldu.

Poola keeld jõustus laupäeva õhtul ning kehtib ka nende toodete transiidile läbi riigi, ütles arengu- ja tehnoloogiaminister Waldemar Buda. „Keeld on täielik, kaasa arvatud Poola transiidi keeld,“ märkis ta, lisades, et Ukrainaga peetakse kõnelusi, et luua süsteem, mis tagaks kauba liikumise ainult läbi Poola ega jõuaks kohalikule turule.

Ukraina ja Poola ministrid kohtuvad täna Poolas ning kõneluste keskmes on transiidikorraldus, teatas riiklik uudisteagentuur Ukrinform. Poola põllumajandusminister Robert Telus ütles pühapäeval, et keeld on vajalik, et „avada ELi silmad selle osas, et on vaja edasisi otsuseid, mis laseksid Ukraina toodetel jõuda kaugemale Euroopasse, mitte jääda Poolasse“. Rahandusministeeriumi teatel kestab keeld 30. juunini.

Ukraina ekspordib tavaliselt suurema osa oma põllumajanduskaupadest Musta mere sadamate kaudu, mis vabastati juulis vastavalt Ukraina, Türgi, Venemaa ja ÜRO vahelisele kokkuleppele. Kokkulepe peaks lõppema 18. mail ning seda ei pruugi pikendada.

Ukraina ministeeriumi andmetel kantakse Ukrainast Musta mere teraviljakoridori kaudu välja igal kuul umbes 3 miljonit tonni teravilja, Poola territooriumi kaudu liigub Euroopa sadamatesse teravilja kuni 200 000 tonni. Solski ütles nädalavahetusel, et Poola piiri ületab iga kuu 500 000 kuni 700 000 tonni erinevaid põllumajandustooteid, sealhulgas teravilja, taimeõli, suhkrut, mune, liha ja muid tooteid.