Päev börsil: Tallinna börs alustas nädalat plussis, üle märgitud Modera näitas langust

Mis veel toimus?

Bloombergi majandusteadlaste uuringust jääb kõlama, et Euroopa Keskpank kavatseb tõenäoliselt tõsta intresse veel kolm korda. Tipp peaks saabuma juulis. Loe pikemalt .

Jaapani videomängude tootja Sega soovib osta soomlaste mängufirma Rovio. Sega pakkumine on 706 miljonit eurot ehk 9,25 eurot aktsia kohta. Loe pikemalt .

Kohalikel investorid on kõige julgemad investeerima koduturul ehk Balti börsil. Samas märkis pea 22% vastanutest, et „ei julgegi investeerida“. Loe pikemalt.

Euroopa peamised börsid täna kindlat suunda pole võtnud ning näeb nii tõuse kui languseid. Siiski on Stoxx 600 tõusnud 0,04%. Kõige suuremat tõusu on näidanud Hispaania peamine börsiindeks IBEX 35 ehk 0,21%. Suurim langeja on olnud FTSE MIB (-0,32%).