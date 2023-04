Maailmas on tekkinud maagaasi üleküllus. Gaasi hind püsib endiselt kõrge

Gaasi üleküllus on haruldane nähtus viimase aasta jooksul, kuna Ukraina sõda mõjutas energiaturge. Nüüd on gaasivarud täitumas nii Euroopas kui Aasias. Gaasinõudlus väheneb tavaliselt kütteperioodi lõppedes. Gaas läheb ladustamiskohtadesse, sel aastal võib tankimine lõppeda Euroopas juba augusti lõpus.



„Tundub, et gaasipakkumine on lühiajaline. See peaks LNG hindadele lähinädalatel survet avaldama, mis võib võrdlusnäitajaid veidi alandada,“ ütles Bloomberg Intelligence'i energiaanalüütik Talon Custer. Gaasi hind on Euroopas ja Aasias eelmise aasta tipptasemelt langenud, kuid püsib jätkuvalt kõrgem viimase kümne aasta keskmisest hinnast. Custeri sõnul on hinnad madalamad, kuna odavamad gaasikulud võivad ergutada täiendavat nõudlust.