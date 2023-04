Ärritunud Tesla Shanghai töötajad pöördusid Elon Muski poole seoses preemiakärbetega

Nädalavahetusel avaldatud sotsiaalmeedia postitustes sõnasid töötajad, et nad on ärritunud tulemustasu kärpe osas. Töötajad usuvad, et tulemustasude kärpimine on seotud aasta alguses toimunud surmaga lõppenud õnnetusega tehases. „See on uskumatult ebaõiglane,“ ütles üks töötajatest Hiina platvormil Zhihu avaldatud postituses. „Õnnetus juhtus töö juures ning polnud seotud töötaja oskamatusega.“ Töötajad on väljendanud pahameelt nii Baidu Tieba foorumis kui ka Muskile kuuluvas Twitteris, mis on Hiinas blokeeritud.