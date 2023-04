Kasvanud intressitulud aitasid LHV-l suurelt ületada kasumlikkuse eesmärki

LHV Panga klientide arv kasvas kolme kuuga 13 100 võrra (+3%). Aastaga on pangaklientide arv suurenenud enam kui 53 000 kliendi võrra (+16%). Kasvamas on ka klientide aktiivsus. Kuigi aastaalguse madalseisu järel on märgata uuesti laenunõudluses tugevnemist, tähendas kahe suurema laenu tagasimaksmine koondportfelli kahanemist. Laenuportfelli kvaliteet on hea, maksetähtaja ületanud laenude osakaal on jätkuvalt madal, kuid täheldatav on võlgnevuste vähene kasv väikelaenude puhul.