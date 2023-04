Analüütik: müüki on jõudnud juba väga hea hinnaga korterid

Risto Vähi kinnitusel kehtib ka kinnisvara puhul aktsiaturu üks põhimõtteid, et osta tasub siis kui niiöelda veri on tänavatel. „Praegu on väga selgelt ostjate turg. Müüjad on paindlikud ja saavad aru, et poole aasta tagust hinda enam ei saa ja tulevad ootustes alla. Järjest rohkem jõuab müüki järelturu kortereid, mille ruutmeetri hind on väga hea. Seda ka investeeringuna ostmiseks,“ ütles Vähi.