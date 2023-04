Veebruaris rattafirma omandanud Comodule ägab maksuvõla all. Võlgu ollakse ka äripartneritele

Comodule'i juht Kristjan Maruste rääkis väljaandele, et maksuvõla kõrval on õhus ka võlad äripartneritele, kuid lubab, et toob grupi keerulisest olukorrast samm-sammult välja.

Maruste selgitab, et müügiprognoos oli algselt palju kõrgem kui reaalsus ning kuigi uue juhatusega on loodud uus plaan, mis viiks rahavoo positiivseks, siis praegu on probleem ajutine ja seisneb vales planeerimises ning halvas ajastuses. „Toode on endiselt fantastiline ja sellele on nõudlus,“ kinnitas Maruste.

Ta lisab, et kogu jalgrattatööstus on tegelikult oma olukorda üle hinnanud ning Ampler ei ole täna ainuke valdkonnas, kellel on rahavoolised raskused. Maruste sõnul osteti pandeemia ajal rattaid olulisel rohkem kui muidu ning seda pidasid tootjad ka uueks reaalsuseks, kuid pandeemia lõpp on tekitanud aga hoopis madalama seisu. „Seda näeme selgelt ka Comodule kliendibaasis, kes on oma tellimusi vähendanud, edasi lükanud, mõned kliendid isegi pankrotistunud.“

Maruste sõnul on täna ka juba tellimuste vähese mahu tõttu tootmisvõimsusi ja -mahtu ajutiselt vähendatud ning edasine sõltub turuolukorrast.

Maruste hindab aga tulevikku positiivseks: linnad muutuvad inimlikumaks, EL kinnitas esmakordselt jalgrattastrateegia, USAs antakse esmakordselt toetusi elektriratta ostjatele ning ka Eesti toetab kaubarataste ostu. „Kasv on järjepidev.“

