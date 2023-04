ÜLEVAADE | Kuhu ja kui palju investeerisid EstBANi ingelinvestorid möödunud aastal?

Muutuma on hakanud ka sektorid, millesse kõige enam investeeritakse. Huvi tervise-, süva- ja rohetehnoloogia sektorite vastu on märgatavalt suurenenud võrreldes 2021. aastaga, kus enamik liikmeid ütles, et on huvitatud peamiselt finantstehnoloogia- ja äritarkvara valdkonnast. „EstBANi investorid on öelnud, et nad eelistavad investeerimist peamiselt seemnefaasi ja varase faasi ettevõtetesse, äriidee faasis olevad ettevõtted on napi vahega kolmandal kohal. Viimasel paaril aastal oleme märganud ka nihet, et ingelinvestorid tegutsevad pigem varases faasis rahastajatena, kes eeldavad, et iduettevõtetel on juba ette näidata mõningast traction’it,“ sõnas Oks, selgitades, miks investorid ei loobi raha mistahes iduettevõtetele.