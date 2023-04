Incap hindab, et võrreldes eelmise aastaga kahanevad sel aastal nii müügitulu kui tegevuskasum (EBIT). Varem prognoositi, et mõlemad näitajad kasvavad. Numbreid selle juures ei täpsustatud.

Nimelt otsustas Incapi suurim klient, et kavatseb oma varusid vähendada, mistõttu lükatakse osad tellimused tänavuselt aastalt järgmisele aastale edasi. Kes see klient on Incap ei maininud, kuid märgitakse, et ettevõttega on pikaajaline kliendisuhe.