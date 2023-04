Suure summa dividende saanud Raivo Hein: ära vii raha poodi, vaid reinvesteeri

Raivo Heina hiljutine Instagrami postitus tõi teemakeskmesse liitintressi ja aktsiatelt laekunud dividendi reinvesteerimise. Heina sõnul ei tohi mitte kunagi alahinnata liitintressi, sest tema hinnangul on see asi, mis teeb investori majanduslikult vabaks. „See (liitiintress - toim.) on tööriist, millega oma tulevik kindlustada,“ märgib Hein, kes lisab, et uuel nädalal plaanibki ta laekunud kasvikud uuesti investeerida sinna, kust need on tulnud. Postituse lõpus annab Hein head nõu raha mitte poodi viia, vaid reinvesteerida.

Uurides aga Heinalt, kas dividendide reinvesteerimine on tema investoriteekonnal läbiv, vastab ettevõtja: „See on minu jaoks essential (ilmtingimatu, hädavajalik - toim.). Kui tahta rahaliselt ka päriselt rikkaks saada, mitte ainult ajaliselt ja majandusvabaks, siis peab kõik enda sissetulnud intressid ja dividendid reinvesteerima. Seejärel hakkavad need tulevikus kasumit tooma võimendatud kujul.“ Ta märgib, et kui noorena suuta niinimetatud kollektiivse Jeesuse taaka hoida, et kannatad ja investeerid, siis neljakümnendast eluaastast hakkab see joon lineaarsest muutuma eksponentsiaalseks. „Algul on kasv väike, aga mida aeg edasi, seda järsemaks tõus muutub,“ lausub ta, lisades, et ilma reinvesteerimiseta on keeruline rikkaks saada.