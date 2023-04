NFT Tallinn 2023 kõnelejate nimekiri on avaldatud

Varem on Kristo töötanud vaneminsenerina, tehnoloogia meeskonna juhina, konsultandina ja tehnoloogiaarhitektina panganduse, valitsuse ja internetimeedia valdkonnas, luues rakendusi peaaegu kahekümne aasta jooksul. Teda tuntakse enim API-keskse arenduse ja domeenipõhise disaini kastist-välja mõtlemise propageerijana.

Kerry Murphy

The Fabricant kaasasutaja ja tegevjuht @k3rrymurphy

Kerry on The Fabricant'i asutaja - digitaalne moemaja, mis tegutseb tehnoloogia ja moe ristumiskohas. Nad kasutavad tehnoloogiat, et luua piiramatute võimalustega paeluvaid moelahendusi, mis ei ole füüsiliste piiridega piiratud.