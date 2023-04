Toidutootjad: konkurentsivõimelise hinna pakkumine on üha keerulisem

„Sisendhindade volatiilsuse tagajärjel on ka ettevõtete likviidsuse tagamine keerulisem. Pooled uuringus osalenud toiduainetootjad arvasid, et nende kasumlikkus paraneb, kuid ligi kolmandik ootab siiski kasumlikkuse halvenemist,“ lisas tööstusettevõtete uuringut tutvustanud Swedbank AS-i juhatuse esimees Olavi Lepp.



Lähima kahe aasta jooksul plaanivad Eesti toiduainetööstused investeerida enim efektiivsuse kasvu, tootearendusse, mahtude kasvu ja keskkonnasäästlikkusse. Peamisteks takistusteks investeerimisel on ebakindlus majanduskeskkonna suhtes (53% vastanute jaoks), pikk tasuvusaeg (43%), omafinantseeringu puudus (30%) ning laenukapitali hind ja kättesaadavus (33%). Uuringust selgus ka see, et keskmine investeering sektoris langeb oodatavalt 39% võrra.



„Eesti inimeste kindlustunne on veel väga nõrk, kuid näitab paranemist ning ostujõu vähenemine tasapisi taandub. Töötleva toodangu-, kaupade ekspordi ja jaemüügimahud on aga sügavas languses ning nõudluse nõrgenemine on ettevõtete jaoks suureks probleemiks: eratarbimise maht liikus eelmisel aastal pandeemia-eelsest trendist taas allapoole,“ lisas Lepp.