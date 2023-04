Energiaturu ülevaade: Soodsad elektrihinnad ei tähenda energiakriisi lõppu

Samas hoiatas ENTSO-G, et kui Venemaa katkestab täielikult torugaasi tarned ja Euroopat tabab oluliselt külmem talv, peaks Euroopa riigid keskmise tarbimisega võrreldes gaasikasutust vähendama 6-13%. Kui Venemaa peatab gaasimüügi, langeks tavapärase talve puhul varud 2024. aasta märtsiks 11% juurde, ent kui see juhtuks kombinatsioonis käreda talvega, jääks järgmiseks kevadeks varusid alles vaid 2%. Olukorda aitaks leevendada tarbimise vähendamine vähemalt 15% võrra, täiendavad LNG tarned ja Euroopa riikide koostöö vajaduste katmiseks seal, kus häda kõige pakilisem.

Energiafirma TotalEnergies tegevjuht Patrick Pouyanne hoiatas samuti, et viimase kahe aasta jooksul maagaasi hinnad kõrgustesse viinud kriis Euroopas ei ole kaugeltki lõppenud. Majandusliit seisab silmitsi tiheda konkurentsiga energia- ja soojatootmiseks vajaliku ressursi pärast. Euroopa peab hakkama koguma talvevarusid ajal, mil Hiina majandus peaks suurema hooga avanema, kuid samal ajal on teada, et veeldatud maagaasi pakkumine ei suurene oluliselt enne aastat 2026 kui valmivad uued LNG pakkumispunktid.

Viimastel kuudel on olnud juttu üle-euroopalisest Venemaa LNG impordikeelust. Analüütikute sõnul ei muudaks see tasakaalu turul. Ehkki Euroopa impordib sõjaeelse ajaga vaid 10% Venemaa torugaasist, püstitab Moskvalt ostetud LNG hulk rekordeid. Tänavu on Venemaa olnud Euroopa Liidu jaoks suuruselt teine LNG-ga varustaja ja mullu USA ning Katari järel kolmas. Monteliga kõnelenud analüütikute hinnangul on üldise impordikeeluni jõudmine äärmiselt keeruline ja riigipõhised keelud viiksid laevad lihtsalt järgmise riigi sadamasse. Kuna LNGd saab tankeritega liigutada üle maailma merede, siis täieliku embargo korral asenduks Kremli LNG pärast lühikest šokiperioodi mõne teise riigi omaga, mis tähendaks transporditeekonna pikenemise tõttu mõningast hinnakasvu Euroopas.