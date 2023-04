Madalam hind toob elektriarvete tasumisel leevendust. Viimane aeg on universaalteenuselt lahkuda

Eesti Energia esindaja Mattias Kaivi sõnul tuleb suurem osa nende klientidest arvete tasumisega toime ning ta spekuleerib, et sellele on võib-olla kaasa aidanud turuhindade langemine. „Võlgnike arv on võrreldes eelmise aasta septembriga kümnendiku võrra vähenenud. Samas on keskmine võlasumma poole võrra suurem kui toona,“ tõdes ta.