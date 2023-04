Vene meedia: Eesti kaubamärk BonBon Lingerie avas kauplused Peterburis

Vene meedia kirjutab, kuidas BonBon Lingerie asutati Eestis 2004. aastal ning selle kollektsioonid valmivad Tallinnas. Kaupluses on saadaval käsitööna valminud pesu: rinnahoidjad, body-d, sukad, aga ka pidžaamad, kimonod, hommikumantlid ja koduriided. „BonBon Lingerie on esindatud Itaalias, Prantsusmaal, Saksamaal, Austrias, Šveitsis ja teistes riikides. Varem müüdi kaubamärki Venemaal ainult veebis,“ seisab artiklis. Vene veebipoe leiab aadressilt bonbonlingerie.ru.



BonBon Lingerie ainuesindaja Venemaal ja kaupluste omanik Kirill Teslenko selgitas RBC-le, et jaemüügis arvestavad nad keskmiselt seitsme tuhande rubla suuruse tšekiga. Teisisõnu teeb see eurodes umbes 80 eurot, mis kaupluste omaniku sõnul on enam kui inimlik hind nii kvaliteetse toote eest.