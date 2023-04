5G sageduslubade konkursile kvalifitseerus kolm osalejat

TTJA avaliku konkursi läbiviimise komisjon vaatas 13. aprillil lõppenud konkursile esitatud avaldused läbi ning leidis, et Tele2 Eesti AS, Telia Eesti AS ja Elisa Eesti AS avaldustes puudusi ei esinenud. Samuti hinnati konkursil osalejate kvalifikatsiooni ning otsustati, et kõik osalejad vastavad konkursi läbiviimise korras sätestatud nõuetele ning kvalifitseeruvad konkursi objektide enampakkumistele.