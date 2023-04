Kalaranna Kvartali järgmine ehitusetapp on alanud, valmimisel on neli uut maja

Kalaranna Kvartal on olnud üks oodatuimaid linnakvartaleid, mis esmakordselt avas südalinnas dialoogi mere ja linna vahel. Mereäärsest linnakvartalist on kujunenud juba tänaseks tänu oma asukohale lõimpunkt nii elanikele kui külastajatele ning seda näitab jätkuvalt kõrge huvi nii kvartali kodude kui äripindade vastu. Tänaseks on müüdud või broneeritud 20% müüdavast pindadest, mis käimasoleva ehitusetapiga valmivad.

Kokku ehitatakse 12 äripindadega kortermaja, mille brutopind on kokku ligi 38 300 m2. Majad on nelja- ja viiekorruselised. Esimese ehitusetapiga arendati välja orienteeruvalt 31 500 m2 suurune maa-ala, millel on 8 maja brutopinnaga ligi 25 600 m2 ning maa-alune parkla 385 parkimiskohaga. Käimasoleva ehitusetapi lõpuks arendatakse välja orienteeruvalt 7 500 m2 suurune maa-ala, millel on 4 maja brutopinnaga ligi 12 700 m2 ning maa-alune parkla ligi 60 parkimiskohaga.