Soomes tuleb peagi kõik koerad registrisse kanda. Selle eest maksavad koeraomanikud

Registrisse tuleb kanda mikrokiibi kood, koera sünniaeg, tõug ning välimus. Tõug võib olla näiteks ka segavereline. Kui koer on sündinud mujal väljaspool Soomet, tuleb ka see lisada. Sel aastal sündivate kutsikate puhul tuleb nende andmed registreerida hiljemalt koera kolmekuuseks saamisel. Vanemate koerte andmed tuleb registreerida selle aasta jooksul.

Trahv kuni 5000 eurot

Koera registreerimine on tasuline. Kui seda teha elektrooniliselt, peab koera omanik tasuma 10 eurot. Muudmoodi registreerides on tasu 19 eurot.

Soome kennelliidul on samuti oma register, kuid see pole täielik. Märtsis läbi viidud uuringu järgi on Soomes üle 800 000 koera, kuid liidu registris on vaid alla 580 000 koera.