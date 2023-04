Ajaloo suurim meedia trahvimine: Fox News saavutas laimamisjuhtumis pea 800 miljoni dollari suuruse kokkuleppe

Fox News ütles oma avalduses, et on rahul vaidluse lõpetamisega, ja lisas: „Oleme nõus kohtu otsustega, kus leiti, et teatud väited Dominioni kohta on valed.“ Dominioni tegevjuhi John Poulosi sõnul on Fox News tunnistanud, et avaldas Dominioni kohta valesid, mis tekitasid Dominionile ning nende töötajatele ja klientidele tohutut kahju. „Miski ei saa seda heastada.“