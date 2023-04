Elektrilevi on alates eelmise aasta sügisest tõstnud võrgutasusi kolmel korral. Alates 2022. aasta 1. oktoobrist tõsteti 3%, 1.detsembrist 2% ning 2023. 1. jaanuarist suisa 13%. Hinnatõusu põhjendati iga kord sellega, et elektri hind on oluliselt tõusnud.