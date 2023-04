Hollandis langes eile elektri börsihind ligi –200 euroni MWh. Ekspertide sõnul võib seda veel juhtuda

Harremani sõnul on negatiivsete hindade arv Madalmaades kasvanud seoses päikeseenergia hüppelise kasvuga viimastel aastatel. Riik lisas eelmisel aastal 3–4 GW päikeseenergia tootmisvõimsust, mis on ligikaudu 20 GW. See on Euroopa suurim päikeseenergia tootmisvõimsus ühe elaniku kohta.