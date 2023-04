Ahnus on aktsiaturgudel tagasi. See pole viimase aasta jooksul head kuulutanud

Kui märtsi põhjas oli indeks 22 punkti peal, siis tänaseks on see jõudnud 68 punktini, viidates, et ahnus on hakanud domineerima. Mitte küll äärmuslikult, aga siiski. Viimase aasta rekordtase on olnud 82 punkti, põhi 3 punkti (vt ka alt graafikust).