Ootamatu samm: kliimaorganisatsioonid kaebasid Euroopa Komisjoni kohtusse

Mullu andis Euroopa Komisjon „jätkusuutliku“ märgise mitmele gaasielektrijaamale. Neid käsitletakse EL-i taksonoomia järgi üleminekutehnoloogiana – gaasielektrijaamad asendavad järk-järgult olemasolevad söejaamad ning on vaid vaheetapp uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks.

Organisatsioonid võtsid komisjoniga ühendust juba septembris, väites, et komisjoni otsus on vastuolus Euroopa kliimaseaduse ja Pariisi kliimakokkuleppega. Komisjon lükkas nende taotluse selle aasta veebruaris aga tagasi ning organisatsioonid esitasid nüüd hagi Euroopa Liidu Kohtusse.

Otsust niipea oodata pole

„Fossiilgaasi märgistamine jätkusuutlikuna on nii absurdne kui ka ebaseaduslik. See on vastuolus liidu enda põhimõtetega ja õõnestab kliimameetmete usaldusväärsust. Maagaas ei ole puhas, odav ega turvaline,“ sõnas nelja organisatsiooni pressiesindaja.