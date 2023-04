Teadus nõuab detektiivi mõtteviisi

„Nii saaks kasutada ära majade pindasid, mis on väga oluline, kui me räägime linnadest. Linnas ei ole võimalik panna kuskile suurt päikeseparki püsti, samas on meil palju hoonete pinda,“ selgitab Grossberg-Kuusk õhukesekileliste paneelide eeliseid. See on üks suundasid, millega ta tegeleb. TalTechis on päikeseenergia tehnoloogiaid arendavaid teaduslaboreid kaks ning mõlemad töötavad erinevat tüüpi tehnoloogiaid välja.

Hoopis parem oleks töötada välja sellised päikesepaneelid, mis on piisavalt õhukesed laskmaks valgust läbi. TalTechi päikeseenergeetika materjalide uurimisrühm on loonud õhukesekileliste päikesepaneelide jaoks täiesti uue lähenemise – monoterapulber-tehnoloogia. Kui tavaliselt toodetakse õhukesi päikesepaneele vaakumaurustamise või -pihustamisega või keemiliste sadestusmeetoditega, siis see uudne meetod võimaldab kasutada kristalset pulbrit. Nii saab valmistada väga kergeid, painduvaid ja valgust osaliselt läbilaskvaid päikesepaneele, mille abil on võimalik panna ka erinevaid hoonete või asjade pindu päikeseelektrit tootma.

Mõistatusi tema uurimistöös jätkub – Grossberg-Kuusk ei tööta otseselt olemasolevate päikesepaneelide tehnoloogiatega, vaid loob koos päikeseenergeetika materjalide uurimisgrupiga uusi. Päikeseenergeetika valdkond kasvab kiiresti ja ühel hetkel on vaja suuri tootmismahtusid. Tarvis on uusi materjale asendamaks neid, mida meil ehk piisavalt ei ole või mille tootmine ei ole sugugi keskkonnasõbralik. Ja olemasolevad tehnoloogiad pole ka piisavalt mitmekülgsed. Enamasti kasutatavad ränitehnoloogial päikesepaneelid ei ole painduvad ega lase valgust läbi. „Võetakse aknaklaas ja kaetakse päikesepaneeliga osaliselt. Selline nn päikeseelektrit tootev aken ei ole esteetiliselt ilus lahendus,“ leiab teadlane.

Grossberg-Kuuse huvi päikeseenergeetika vastu tekkis mõneti juhuslikult – ta sattus lõputööd tegema selle valdkonna tippteadust tegevasse laborisse ja see lõi silma särama. Küll aga teadis ta juba pärast keskkooli lõppu, et läheb õppima reaalteadusi. Lisaks reaalsele tulemusele meeldib talle ka loogikaülesannete lahendamine ja neid reaalteadused pakuvad. „Ka detektiivijutud on mulle alati meeldinud, kuidagi ma näen seal mingisugust paralleeli. Kui sa detektiivromaani loed, siis püüad ka oma peas seda mõistatust lahendada,“ sõnab Grossberg-Kuusk, kelle lemmikdetektiiviks on Sherlock Holmes.

Neid on vaja ka selleks, et sobida erinevatesse kliimatingimustesse – päikesepaneel töötab kõige tõhusamalt jahedas päikeselises kohas, nagu kõrgel mägedes või miks mitte ka Eestis märtsikuisel päikselisel päeval. Ekvatoriaalpiirkonna intensiivne päike vähendab paneelide efektiivsust ja tõenäoliselt lühendab pisut ka nende eluiga. Kuid on materjale, mis on temperatuuritõusule veidi vähem vastuvõtlikud kui räni. Kokkuvõttes on muidugi ekvaatori lähedal lihtsalt päikeselist aega aastas niipalju rohkem, et päikeseelektrit toodavad kõik tehnoloogiad seal rohkem kui siin põhja pool.

Uue asja arendamine nõuab kannatlikkust – nullist uue tehnoloogia turule jõudmiseni läheb vähemalt paarkümmend aastat. „Algab see kõik laboritasemest, siis pisut suuremad prototüübid ja siis juba läheb tööstusliku taseme peale. Seda tavaliselt enam ülikoolis ei tehta,“ kirjeldas Grossberg-Kuusk seda teekonda.

Ja see nõuab ka väga erisuguseid inimesi – teadus ei ole üldiselt üksiku hundi töö. Igal inimesel on meeskonnas oma roll – mõni on loomingulisem ja visualiseerib uut asja, teisel on hea elektroonikataip ja kolmandal suurepärased keemiaoskused. „Kui kõik need oskused kokku panna, sünnib midagi suurt ja vägevat,“ kirjeldab ka.

Üks oluline asi teaduse juures on Grossberg-Kuuse sõnul katse-eksituse meetod. „Lastel, kes saavad vabalt mängides, ehitades ja lammutades kasvada, on minu arvates palju suurem tõenäosus hakata ühel hetkel tehnikateadusi või loodusteadusi õppima,“ ütleb ta. Lapsepõlv möödus temalgi vabalt mängides – Nõmme mändide alla mindi varavalges ja naasti hilisõhtul. Mingid onnide jäänused on metsa all ehk alles senini.