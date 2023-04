Tehnoloogiaõigus – mitte enam uus, kuid kiiresti arenev õiguse valdkond

Praktika näitab, et õigusteaduse õppekava lõpetanu ei soovigi enam nii väga tööle asuda n-ö traditsioonilisele juristi ametikohale advokaadibüroos, ministeeriumis või kohtusüsteemis, vaid töötada juristina hoopis start-up-is. Samal ajal investeerivad juhtivad õigusteenust pakkuvad äriühingud konkurentsivõimelistesse tehnoloogiatesse, et ühelt poolt pakkuda seda, mida turg vajab, ning teisalt seeläbi turul silma paista.

Automatiseerimine ja tehisintellekti kasutamine on jõudnud ka kohtusüsteemi – valdkonda, mida üldiselt peetakse äärmiselt konservatiivseks ja aeglaselt muutuvaks. Eesti kohtusüsteemi näitel võib ütelda, et tsiviilprotsessi pikkus on tänu digitaliseerimisele ja automatiseerimisele viie aastaga lühenenud 156 päevalt 99-le. Samuti ei ole vaja olnud juurde palgata uusi kohtunikke, kuigi kohtuasjade hulk ise on kogu aeg suurenenud. Kohtud rõõmustavad niisuguse arengu üle.

Robotkohtunikuni, kes täiesti iseseisvalt otsuseid tegema hakkab, on aga veel pikk tee. Kui hästi suudab robotkohtunik tajuda õiglust, luua kohaldatavat normi siseriikliku, EL-i ja rahvusvahelise õiguse varal, rakendada teleoloogilist tõlgendust, hakkama saada normide kollisiooni korral, näiteks ülepiiriliste kaasuste lahendamisel, on küsimused, mis ettevaatlikuks teevad.

Täna ollakse pigem arvamusel, et algoritmipõhine otsustamine sobib paremini haldusmenetlusse kui kohtupidamisse. Samas aga võib ka haldusmenetluses leida valdkondi, kus otsuse tegemine lähtub suures ulatuses just väärtuste tajumisest ja hindamisest, nt osa võrdse kohtlemise juhtumeid. Selles mõttes on robotkohtunik hea näide loomuõiguse ja positivismi omavahelisest vastuolust, kus robotkohtunik on n-ö radikaalne positivist.