Loe, miks peetakse Snickers Workweari 3.0 tööpükse parimaiks

Eemaldatavad ripptaskud

Uute Snickersi Workwear 3.0 tööpükste funktsionaalne lisa on paljudele vajalik ja väga mugav lahendus. Vahel on ripptaskuid tarvis, vahel mitte. Nüüd saab need kergesti eemaldada. Ka pükse pestes ei pea enam ripptaskuid tühjendama – võta need lihtsalt kogu sisuga küljest ja pane peale pesu pükste külge tagasi. Ühele ripptaskule on lisatud eriti tugevast kangast aasad tööriistade riputamiseks. Vastupidavuse tagamiseks on ripptaskute valmistamisel kasutatud koguni kahte erineva tugevusega Cordurat®. Läbimõeldud taskute kuju, suurus ja asetus vööl tagab kerge ligipääsu vajalikele esemetele, kuid hoiab need paigal just õiges kohas, et need töötegemisel ei segaks.